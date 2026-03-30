РФ скинула авиабомбы на общежитие в Сумской области: есть раненые, среди них ребенок
Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине. Под удар попал жилой сектор - пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника ОВА Олега Григорова в Telegram и прокуратуру Сумской области.
Что известно о пострадавших
"Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде. Под ударом - жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре", - написал Григоров.
Среди раненых - один ребенок. Всех доставили в больницу.
В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.
"По данным следствия, 30 марта 2026 около 16:00 ч враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове", - говорят в областной прокуратуре.
В результате атаки РФ за помощью медиков обратилось 9 человек, среди которых и 6-летняя девочка. Для ее жизни угрозы нет.
Напомним, РФ прицельно бьет по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, 29 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Краматорск в Донецкой области.
Погибли три человека, среди которых - 13-летний ребенок. Еще семеро получили ранения. Это один из регулярных ударов по прифронтовому городу: оккупанты систематически атакуют его КАБами.
28 марта Россия уже третьи сутки подряд атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела погиб оператор технологических установок Роман Чмирхун - второй погибший работник компании за ту неделю. Накануне, 27 марта, объект вынужденно остановил работу после очередного удара.