Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 9 листопада під удар потрапив один із об'єктів черкаської філії "Газорозподільних мереж України".

Через обстріл зайнялася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт.

Крім того, 20 жовтня Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа.

26 серпня ворог знову бив по об’єктах "Газмереж" на Чернігівщині і Харківщині. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Також окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.