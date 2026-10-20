Дрон ударив по об'єкту "Газмереж" на Дніпропетровщині, є пошкодження

Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Людмили Кіндер, голови правління компанії ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Facebook.

Атака на "Газмережі"

Уночі ворожий дрон пошкодив один із об’єктів Дніпропетровської філії "Газмереж", каже Кіндер.

"Унаслідок влучання зайнявся бокс, пошкоджено стіни та дах будівлі", - уточнила вона.

За словами Кіндер, у цей час працівників на об’єкті не було, постраждалих немає.

"Фахівці ДСНС обстежили територію. Наразі уточнюємо обсяг пошкоджень та необхідних відновлювальних робіт", - зазначила чиновниця.

Кіндер зауважила, що треба постійно працювати над тим, щоб працівники "Газмереж":