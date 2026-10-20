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Дрон ударив по об'єкту "Газмереж" на Дніпропетровщині, є пошкодження

16:33 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Дрон ударив по об'єкту "Газмереж" на Дніпропетровщині, є пошкодження Фото: рятувальник гасить пожежу (Getty Images)
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Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Людмили Кіндер, голови правління компанії ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Facebook.

Атака на "Газмережі"

Уночі ворожий дрон пошкодив один із об’єктів Дніпропетровської філії "Газмереж", каже Кіндер.

"Унаслідок влучання зайнявся бокс, пошкоджено стіни та дах будівлі", - уточнила вона.

За словами Кіндер, у цей час працівників на об’єкті не було, постраждалих немає.

"Фахівці ДСНС обстежили територію. Наразі уточнюємо обсяг пошкоджень та необхідних відновлювальних робіт", - зазначила чиновниця.

Кіндер зауважила, що треба постійно працювати над тим, щоб працівники "Газмереж":

  • мали можливість користуватися укриттями,
  • діяти за зрозумілими безпековими алгоритмами.

Раніше РБК-Україна писало, що 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмереж" на Чернігівщині і Харківщині. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Крім того, окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.

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