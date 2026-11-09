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Росія ударила по об'єкту "Газмереж" на Черкащині, зайнялася пожежа (фото)

16:11 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія ударила по об'єкту "Газмереж" на Черкащині, зайнялася пожежа (фото) Фото: черкаська філія "Газмереж" після атаки РФ (facebook.com/liudmyla.kinder)
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Росія знову ударила по об"єкту "Газмереж". Наразі пошкодження після обстрілу отримали будівлі організації у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Газмереж" Людмили Кіндер у Facebook.

Росія била по "Газмережах"

У ніч на 9 листопада під удар потрапив один із об'єктів черкаської філії "Газорозподільних мереж України".

Через обстріл зайнялася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Пожежу ліквідовано.

"Найважливіше - працівники філії не постраждали. Після обстеження території та завершення всіх необхідних безпекових процедур визначимо подальший обсяг відновлення", - каже Кіндер.

Росія ударила по об'єкту &quot;Газмереж&quot; на Черкащині, зайнялася пожежа (фото)Росія ударила по об'єкту &quot;Газмереж&quot; на Черкащині, зайнялася пожежа (фото)Росія ударила по об'єкту &quot;Газмереж&quot; на Черкащині, зайнялася пожежа (фото)

Фото: черкаська філія "Газмереж" після ворожого удару (facebook.com/liudmyla.kinder)

Територію обстежують:

  • ДСНС,
  • поліція,
  • СБУ
  • фахівці з розмінування.

Спільно з правоохоронцями триває фіксація наслідків атаки.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 жовтня Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа.

Крім того, 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмереж" на Чернігівщині і Харківщині. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Також окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.

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