Росія ударила по об'єкту "Газмереж" на Черкащині, зайнялася пожежа (фото)

Росія знову ударила по об"єкту "Газмереж". Наразі пошкодження після обстрілу отримали будівлі організації у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Газмереж" Людмили Кіндер у Facebook.

"Найважливіше - працівники філії не постраждали. Після обстеження території та завершення всіх необхідних безпекових процедур визначимо подальший обсяг відновлення", - каже Кіндер.

Через обстріл зайнялася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Пожежу ліквідовано.

У ніч на 9 листопада під удар потрапив один із об'єктів черкаської філії "Газорозподільних мереж України".

Раніше РБК-Україна писало, що 20 жовтня Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа.

Крім того, 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмереж" на Чернігівщині і Харківщині. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Також окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.