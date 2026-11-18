Россия снова ударила по объекту "Газмереж". В настоящее время повреждение после обстрела получил служебный транспорт организации в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Газмереж" Людмилы Киндер в Facebook.
Сегодня враг несколько раз атаковал служебный объект Днепропетровского филиала "Газмереж", отметила Киндер.
"В течение дня атаки FPV-дронами повторялись неоднократно. В результате ударов поврежден служебный транспорт", - говорит чиновница.
По ее словам, самое важное, что работники "Газмереж" не пострадали.
"Для наших команд в прифронтовых громадах такие атаки уже стали частью ежедневного риска. Под ударом оказываются объекты газораспределительной инфраструктуры и транспорт, без которого бригады не могут выполнять свою работу", - уточнила Киндер.
Она добавила, что в таких условиях важно:
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 9 ноября под удар попал один из объектов черкасского филиала "Газораспределительных сетей Украины".
Из-за обстрела загорелась часть помещений. Также повреждены крыша, окна и служебный транспорт.
Кроме того, 20 октября Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании загорелся пожар.
26 августа враг снова бил по объектам "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.
Также оккупанты в декабре 2025 года атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.