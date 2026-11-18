Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 9 ноября под удар попал один из объектов черкасского филиала "Газораспределительных сетей Украины".

Из-за обстрела загорелась часть помещений. Также повреждены крыша, окна и служебный транспорт.

Кроме того, 20 октября Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании загорелся пожар.

26 августа враг снова бил по объектам "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.

Также оккупанты в декабре 2025 года атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.