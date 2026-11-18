Росія знову ударила по об'єкту "Газмереж". Наразі пошкодження після обстрілу отримав службовий транаспорт організації у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Газмереж" Людмили Кіндер у Facebook.

Вона додала, що у таких умовах важливо:

"Для наших команд у прифронтових громадах такі атаки вже стали частиною щоденного ризику. Під ударом опиняються об’єкти газорозподільної інфраструктури і транспорт, без якого бригади не можуть виконувати свою роботу", - уточнила Кіндер.

За її словами, найважливіше, що працівники "Газмережі" не постраждали.

Сьогодні ворог кілька разів атакував службовий об’єкт Дніпропетровської філії "Газмереж", зазначила Кіндер.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 9 листопада під удар потрапив один із об'єктів черкаської філії "Газорозподільних мереж України".

Через обстріл зайнялася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт.

Крім того, 20 жовтня Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа.

26 серпня ворог знову бив по об’єктах "Газмереж" на Чернігівщині і Харківщині. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Також окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.