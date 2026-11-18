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Россия снова ударила по объекту "Газмереж". В настоящее время повреждение после обстрела получил служебный транспорт организации в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Газмереж" Людмилы Киндер в Facebook.

РФ атаковала "Газмережі" Сегодня враг несколько раз атаковал служебный объект Днепропетровского филиала "Газмереж", отметила Киндер. "В течение дня атаки FPV-дронами повторялись неоднократно. В результате ударов поврежден служебный транспорт", - говорит чиновница. Фото: поврежден обстрелами служебный транспорт "Газсетей"

(facebook.com/liudmyla.kinder) По ее словам, самое важное, что работники "Газмереж" не пострадали. "Для наших команд в прифронтовых громадах такие атаки уже стали частью ежедневного риска. Под ударом оказываются объекты газораспределительной инфраструктуры и транспорт, без которого бригады не могут выполнять свою работу", - уточнила Киндер. Она добавила, что в таких условиях важно: не подвергать людей дополнительной опасности,

организовывать работу с учетом ситуации безопасности.