У РФ кажуть про "вбивство" сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою. ГУР розвінчало черговий фейк

В Міністерстві оборони РФ заявили про нібито вбивство кількох сотень українських військових за допомогою завдання удару "вакуумною бомбою". Натомість представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов назвав такі твердження повною нісенітницею і черговим фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Про нібито ліквідацію до 300 бійців ЗСУ "в результаті влучного удару авіаційним боєприпасом" розповів заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Олексій Кім міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу під час наради. Пропагандистські медіа у суботу розповсюдили повідомлення, що йдеться начебто про так звану "вакуумну бомбу".

Де саме нібито був завданий такий удар, російська сторона не уточнювала. Натомість у Генштабі РФ сказали, що місце атаки було "пунктом дислокації націоналістичного формування "Кракен"" - так Москва називає спецпідрозділ ГУР Міноборони України. За словами Кіма, була для удару була використана "бомба з об'ємною детонацією"

Разом з тим речник української військової розвідки Юсов у бесіді з CNN зазначив, що подібні заяви є "абсолютною нісенітницею і пропагандою".

Він додав, що такою ж брехнею є "російська інформація про вбивство 1500 українських військових вчора в Курській і Бєлгородській областях".

У виданні зазначають, що згадане озброєння також відоме як вакуумні бомби, термобарична зброя або паливно-повітряна вибухівка.

Руйнування, спричинене термобаричною зброєю, спричинене вибуховою хвилею, яку вона створює, а також вакуумом, що виникає в результаті всмоктування кисню паливно-повітряною сумішшю для підтримки детонації, згідно з даними Інститута права та війни Лібера при Військовій академії США на Весті. Пойнт, Нью-Йорк.

Російські фейки

Зазначимо, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Також РФ розповсюджувала інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Напередодні російські пропагандисти поширювали чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності. А днями вже жителів Сумської області попередили про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу".

До слова, нещодавно російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах поширили інформацію, що нібито "Російський добровольчий корпус" (РДК) був знищений у Харкові внаслідок ракетного удару "Іскандерами". При цьому пропагандисти стверджували, що РДК "практично перестав існувати", а командування та члени руху ліквідовані. Сьогодні, 16 березня, добровольці з РДК у новому відео розповіли про те, що взяли у полон понад 20 російських військових під час рейду у Бєлгородську та Курську області.