В РФ говорят об "убийстве" сотен бойцов ВСУ вакуумной бомбой. ГУР развенчало очередной фейк

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы убийстве нескольких сотен украинских военных путем нанесения удара "вакуумной бомбой". Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов назвал такие утверждения полной чепухой и очередным фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

О якобы ликвидации до 300 бойцов ВСУ "в результате точного удара авиационным боеприпасом" рассказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Алексей Ким министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу во время совещания. Пропагандистские медиа в субботу распространили сообщения, что речь идет о так называемой "вакуумной бомбе".

Где именно был нанесен такой удар, российская сторона не уточняла. В Генштабе РФ сказали, что место атаки было "пунктом дислокации националистического формирования "Кракен"" - так Москва называет спецподразделение ГУР Минобороны Украины. По словам Кима, была для удара использована "бомба с объемной детонацией"

Вместе с тем спикер украинской военной разведки Юсов в беседе с CNN отметил, что подобные заявления являются "абсолютной чепухой и пропагандой".

Он добавил, что такой же ложью является "российская информация об убийстве 1500 украинских военных вчера в Курской и Белгородской областях".

В издании отмечают, что упомянутое вооружение также известно как вакуумные бомбы, термобарическое оружие или топливно-воздушная взрывчатка.

Разрушение, вызванное термобарическим оружием, вызвано создаваемым взрывной волной, а также вакуумом, возникающим в результате всасывания кислорода топливно-воздушной смесью для поддержания детонации, согласно данным Института права и войны Либера при Военной академии США на Вести. Пойнт, Нью-Йорк.

Российские фейки

Отметим, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Накануне российские пропагандисты распространяли очередные вбросы о якобы наступлении кафиров на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности. А на днях уже жителей Сумской области предупредили об очередной волне российских фейков по поводу "наступления".

К слову, недавно российские пропагандисты в своих Telegram-каналах распространили информацию, что якобы "Русский добровольческий корпус" (РДК) был уничтожен в Харькове в результате ракетного удара "Искандерами". При этом пропагандисты утверждали, что РДК "практически перестал существовать", а командование и члены движения ликвидированы. Сегодня, 16 марта, добровольцы из РДК в новом видео рассказали о том, что взяли в плен более 20 российских военных во время рейда в Белгородской и Курской области.