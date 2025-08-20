В РФ кажуть, що "згодні" на гарантії безпеки для України за участі Китаю та США

Лавров заявив російським ЗМІ, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція.

Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ - це утопія, це шлях в нікуди", - заявив він.