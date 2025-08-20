В РФ говорят, что "согласны" на гарантии безопасности для Украины при участии Китая и США

Гарантии безопасности для Украины

Во время встречи президентов Украины, США и европейских лидеров в Белом доме 18 августа ключевой темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассматривают возможность предоставить их по принципу 5-й статьи НАТО, но за пределами Альянса.

Дональд Трамп подчеркнул, что США будут участвовать в этом процессе, однако ведущую роль должны сыграть европейские страны. При этом он исключил отправку американских войск в Украину. Однако не исключается, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности.

В то же время "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания на территории Украины.

По данным СМИ, Россия готова обсудить гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.