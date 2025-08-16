ua en ru
Путін готовий обговорити гарантії безпеки для України. У списку Китай, - ЗМІ

Субота 16 серпня 2025 23:01
Путін готовий обговорити гарантії безпеки для України. У списку Китай, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що готовий обговорити гарантії безпеки для України. Водночас він згадав конкретну країну як гаранта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Путін дійсно заявив про готовність обговорити гарантії безпеки для України, - повідомило джерело.

Однак, як пише Axios, Путін згадав Китай як одного з можливих гарантів, що може свідчити про те, що керівник Кремля виступить проти сил безпеки, які складаються з військ НАТО.

Зустріч на Алясці та гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 липня між Трампом і Путіним відбулася зустріч на Алясці. Вона тривала кілька годин, після чого лідери вийшли на прес-конференцію і зробили низку заяв.

Заяви були в загальних рисах, жодних деталей, після чого лідери вирушили до своїх літаків і покинули Аляску.

Незабаром президент США дав інтерв'ю телеканалу Fox News, поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у соцмережах.

Пізніше після всіх подій стала з'являтися детальніша інформація про те, що сталося.

Зокрема, у ЗМІ була дані, що Путін нібито готовий зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях, якщо ЗСУ повністю покинуть Донбас. Також американській стороні здалося, що глава Кремля готовий говорити про виведення військ РФ із Сумської та Харківської областей.

Крім цього, під час розмови із Зеленським та європейцями Трамп заявив про готовність надати гарантії безпеки за принципом НАТО. Однак це не буде безпосередньо місія Альянсу.

Виходячи з офіційних заяв та інформації різних медіа, у понеділок Зеленський вирушить до Вашингтона, щоб говорити про завершення війни. Зокрема про ті самі гарантії безпеки.

