РФ ищет повод для новой агрессии против Украины, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина, Виталий Носач)

Волкер подчеркнул реалистичную вероятность того, что РФ начнет новую агрессию против Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российской Федерации нужен повод для агрессии, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Волкера ТСН.

Спецпредставитель США подчеркнул, что необходимо рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию.

"У вас есть ситуация, когда Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину. На своей территории, а также в Крыму, а теперь и в Черном и Азовском морях. И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы Россия на это решилась. Но тут случился инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию", - сказал он.

По словам Волкера, РФ необходим повод для новой атаки.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессию и сдержать ее. Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море ", - сказал он.

Спецпредставитель США подчеркнул, что необходимо быть очень внимательными, следить за ситуацией и в идеале избежать дальнейшей эскалации и агрессии.

Напомним, ранее Волкер подчеркивал, что Соединенные Штаты Америки (США) признают, что Россия совершила незаконную претензию на морскую территорию в Азовском море.

Как писало РБК-Украина ранее, спецпредставитель Госдепа США также отмечал, что Российская Федерация должна вернуть захваченных украинских моряков до Рождества или Нового года.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Волкером, на которой стороны обсудили санкции против России. В частности, Волкер и Порошенко выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их усиления, в том числе за агрессию в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования.