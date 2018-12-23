РФ шукає привід для нової агресії проти України, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна, Віталій Носач)

Волкер підкреслив реалістичну ймовірність того, що РФ розпочне нову агресію проти України

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Російській Федерації потрібен привід для агресії, тож необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити подальшої ескалації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Волкера ТСН.

Спецпредставник США підкреслив, що необхідно розглядати реалістичну ймовірність того, що Росія розпочне нову агресію.

"Ви маєте ситуацію, коли Росія упродовж тривалого часу значно підсилює свою військову міць, оточуючи Україну. На своїй території, а також у Криму, а відтепер і в Чорному та Азовському морях. І в неї є можливості розпочати агресію. Ми б оцінили малоймовірним, щоб Росія на це наважилася. Але тут стався інцидент, коли Росія атакувала українські кораблі кілька тижнів тому. І тепер, я думаю, ми маємо розглядати реалістичну ймовірність того, що Росія розпочне нову агресію", - сказав він.

За словами Волкера, РФ необхідний привід для нової атаки.

"Маємо зробити все, аби запобігти цій агресії та стримати її. Але є річ, яка непокоїть. Це російські заяви, згідно з якими Україна збирається атакувати, застосувати хімічну зброю. Таке дезінформування непокоїть, тому що для Росії потрібен привід для агресії. Хотілося б думати, це робиться для того, аби відвернути увагу від агресії проти українських кораблів у Чорному морі", - сказав він.

Спецпредставник США підкреслив, що необхідно бути дуже пильними, стежити за ситуацією та в ідеалі уникнути подальшої ескалації та агресії.

Нагадаємо, раніше Волкер підкреслював, що Сполучені Штати Америки (США) визнають, що Росія зробила незаконну претензію на морську територію в Азовському морі.

Як писало РБК-Україна раніше, спецпредставник Держдепу США також відзначав, що Російська Федерація повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року.

Додамо, президент України Петро Порошенко провів зустріч з Волкером, на якій сторони обговорили санкції проти Росії. Зокрема, Волкер і Порошенко висловили впевненість у тому, що міжнародні санкції проти Росії і перспективи їх посилення, в тому числі за агресію у Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання.