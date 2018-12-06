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Россия должна вернуть украинских моряков к Рождеству, - Волкер

Новости » Общество    06.12.2018 - 13:29
Россия должна вернуть украинских моряков к Рождеству, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер отметил, что это стало бы жестом доброй воли России перед зимними праздниками

Российская Федерация должна вернуть захваченных украинских моряков к Рождеству или Новому году. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Волкер отметил, что США рассматривают усиление давления на РФ в связи с задержанием украинских моряков, однако выразил надежду, что Россия немедленно вернет всех задержанных к зимним праздникам.

"Они должны освободить моряков. Сделать это как жест доброй воли перед Рождеством, перед Новым годом, вернуть моряков домой, вернуть корабли... Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (россияне - ред.) должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - сказал Волкер.

Также он подчеркнул, что мир не должен забывать о моряках, "чтобы внимание оставалось прикованным к их судьбе".

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или ужесточении существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим. А также нужно продемонстрировать, что мы объединенные в противостоянии России, что мы не собираемся просто с этим смириться", - подчеркнул Волкер.

Он добавил, что Госдеп США решит, как далеко необходимо двигаться в этом аспекте (санкций, - ред.). При этом призвал Россию к диалогу с Украиной.

"Россия должна возобновить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Территории обеих стран входят в Азовское море. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. И Россия должна к этому вернуться", - отметил он.

Волкер резюмировал, что после решения этого вопроса стороны с участием спецпредставителя Госдепа, должны вернуться к "более широкому разговору о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине".

Напомним, Курт Волкер также отметил, что в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе Российские банки могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.

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