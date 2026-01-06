Гарантії безпеки для України: ЗМІ оприлюднили чернетку декларації саміту в Парижі

У чернетці декларації парижського саміту "Коаліції охочих" йдеться про можливі зобов’язання Сполучених Штатів підтримати європейські сили коаліції у разі нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як пише видання, документ передбачає запуск системи безпекових гарантій після набуття чинності режиму припинення вогню.

Вона складатиметься з п’яти ключових компонентів:

участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

підтримка Збройних Сил України;

багатонаціональні сили для України;

зобов’язання у разі майбутнього нападу;

зобов’язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Згідно з проєктом декларації, моніторинг припинення вогню здійснюватиметься за участі міжнародних партнерів і країн "Коаліції охочих". Для реагування на можливі порушення планують створити спеціальну комісію, яка визначатиме подальші дії.

Підтримка ЗСУ

Підтримка ЗСУ включатиме фінансування закупівель озброєнь, допомогу оборонному бюджету, доступ до оборонних складів для швидкого посилення у разі загроз, а також сприяння у створенні оборонних укріплень.

Окремо в документі йдеться про формування багатонаціональних сил для України. Їх створення координуватиме "Коаліція охочих" з метою відновлення боєздатності ЗСУ та посилення стримування.

Такі сили діятимуть на запит України після достовірного припинення бойових дій, матимуть європейське лідерство та передбачатимуть участь США, зокрема у сфері розвідки й логістики.

Повторний напад РФ

Водночас остаточні дії у разі повторного нападу Росії ще не узгоджені. У документі зазначається, що країни домовилися фіналізувати обов’язкові зобов’язання, які можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальну та логістичну підтримку, дипломатичні кроки й додаткові санкції.

Також проєкт декларації передбачає поглиблення оборонної співпраці з Україною, зокрема у сфері підготовки кадрів, спільного виробництва озброєнь та обміну розвідувальною інформацією.

"Як партнери по коаліції, так і Сполучені Штати відіграватимуть життєво важливу та тісно скоординовану роль у забезпеченні цих гарантій безпеки", - йдеться у документі.