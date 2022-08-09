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РФ не хватает коллаборантов, "референдумы" возможны только в режиме фейковых новостей, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Гауляйтеры не могут сформировать "органы управления" на временно оккупированных территориях Украины, поэтому возможно лишь фальшивое проведение "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей", - написал он.

Напомним, ранее гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение "О проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".

А в Херсонской области оккупанты решили "покупать" голоса местных для "референдума".

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые так называемые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.

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Алексей ДаниловВойна России против Украины