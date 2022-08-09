РФ не вистачає колаборантів, "референдуми" можливі лише у режимі фейкових новин, - Данілов

Гауляйтери не можуть сформувати "органи управління" на тимчасово окупованих територіях України, тому можливе лише фальшиве проведення "референдумів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.
"РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин", - написав він.
Нагадаємо, раніше гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження "Про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з Росією".
А в Херсонській області окупанти вирішили "купувати" голоси місцевих для "референдуму".
Президент Володимир Зеленський заявив, що нові так звані "референдуми" на окупованих територіях закриють для РФ можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.