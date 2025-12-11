РФ хотіла прибрати згадки про удари по ЧАЕС: ООН не дала це зробити

У документі підкреслюється належність Чорнобильської АЕС Україні та встановлюється коректна українська транслітерація всього чорнобильського досьє в структурі ООН.

Резолюцію підтримали 97 держав-членів. У МЗС зазначили, що ухвалення документа є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та у визнанні загроз глобальній ядерній безпеці, які створює Росія як держава-агресор.



Окремо у відомстві наголосили, що Росія намагалася уникнути відповідальності за свої дії на ЧАЕС та проштовхнути в Генасамблеї альтернативний документ. Проєкт, внесений її союзником, Республікою Білорусь, не містив жодної згадки про атаки РФ на об’єкти Чорнобильської станції.

"Намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини, Російська Федерація спробувала домогтися ухвалення альтернативного документа без згадки про удари по ЧАЕС. Вдячні державам-членам ООН, які продемонстрували принципову позицію та відхилили білоруський проєкт", - заявили в МЗС.

Блекаут на Чорнобильській АЕС

Нагадаємо, у жовтні російська армія пошкодила ударними дронами об'єкт енергетичної інфраструктури у Київській області. Внаслідок удара, повністю зникла електроенергія у місті Славутич та кількох районах Київської та Чернігівської областей.

Зокрема, стався блекаут на об'єктах Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС". Президент Володимир Зеленський заявив, що атомна станція була знеструмлена впродовж трьох годин і назвав удар росіян цілеспрямованим.