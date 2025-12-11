РФ хотела убрать упоминания об ударах по ЧАЭС: ООН не дала это сделать

В документе подчеркивается принадлежность Чернобыльской АЭС Украине и устанавливается корректная украинская транслитерация всего чернобыльского досье в структуре ООН.

Резолюцию поддержали 97 государств-членов. В МИД отметили, что принятие документа является важным шагом в восстановлении исторической справедливости и в признании угроз глобальной ядерной безопасности, которые создает Россия как государство-агрессор.



Отдельно в ведомстве отметили, что Россия пыталась избежать ответственности за свои действия на ЧАЭС и протолкнуть в Генассамблее альтернативный документ. Проект, внесенный ее союзником, Республикой Беларусь, не содержал ни одного упоминания об атаках РФ на объекты Чернобыльской станции.

"Пытаясь избежать ответственности за свои преступления, Российская Федерация попыталась добиться принятия альтернативного документа без упоминания об ударах по ЧАЭС. Благодарны государствам-членам ООН, которые продемонстрировали принципиальную позицию и отклонили белорусский проект", - заявили в МИД.

Блэкаут на Чернобыльской АЭС

Напомним, в октябре российская армия повредила ударными дронами объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. В результате удара, полностью исчезла электроэнергия в городе Славутич и нескольких районах Киевской и Черниговской областей.

В частности, произошел блэкаут на объектах Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС". Президент Владимир Зеленский заявил, что атомная станция была обесточена в течение трех часов и назвал удар россиян целенаправленным.