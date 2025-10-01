Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський

Удар російських військ по енергетичному об'єкту в Славутичі був цілеспрямованим. Блекаут на Чорнобильській атомній електростанції тривав понад три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Через сьогоднішній російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.

Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн.

"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів - за попередньою оцінкою, російсько-іранських "Шахедів", - наголосив президент.

За його словами, частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта.

Ситуація на ЗАЕС

Водночас Зеленський зазначив, що вже восьмий день триває блекаут на Запорізькій АЕС, що розпочався через російські обстріли в районі станції.

При цьому росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах.

"Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги", - наголосив президент.

За його словами, щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють.

Зеленський підкреслив, що кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні удари по всіх обʼєктах енергетики України включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, - це глобальна загроза.

"Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет", - додав глава держави.

Зеленський вкотре наголосив, що важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "Групи семи" і "Групи двадцяти" реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого.

"Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Я вдячний всім у світі, хто не мовчить", - додав президент.