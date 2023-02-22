У РФ хочуть встановити на окупованих територіях московський часовий пояс
До Держдуми РФ внесли законопроект, яким пропонується встановити московський часовий пояс до так званих "ДНР", "ЛНР", а також в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.
Так, уряд вніс до Держдуми проєкт закону про включення "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської області до складу територій, що утворюють другу годинну зону (МСК, московський час, UTC+3).
При цьому, як зазначається в пояснювальній записці, на цих територіях нібито і так фактично діє московський час.
Нагадаємо, Кремль вигадав новий спосіб, як заселяти захоплені території України росіянами.
Крім того, росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях, зокрема у захопленій частині Херсонської області.
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