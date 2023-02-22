В РФ хотят установить на оккупированных территориях московский часовой пояс

В Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается установить московский часовой пояс в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Так, правительство внесло в Госдуму проект закона о включении "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской области в состав территорий, которые образуют вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

При этом, как отмечается в пояснительной записке, на этих территориях якобы и так фактически действует московское время.

Напомним, Кремль придумал новый способ, как заселять захваченные территории Украины россиянами.

Кроме того, россияне проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, в частности, в захваченной части Херсонской области.

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