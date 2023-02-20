Росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях Херсонської області
На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупаційна влада проводить примусову паспортизацію населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Ворог продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пенсіонерів без російського паспорта, окупанти нахваляються залишити без пенсійних виплат.
У Генштабі зазначили, що на тлі цього, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України ворог здійснює подомові обходи і вилучає українські паспорти під різними приводами.
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