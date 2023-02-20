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Росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях Херсонської області

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 20:27
Росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях Херсонської області Фото: окупаційна влада Херсонської області під тиском роздає паспорти Рф (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупаційна влада проводить примусову паспортизацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсіонерів без російського паспорта, окупанти нахваляються залишити без пенсійних виплат.

У Генштабі зазначили, що на тлі цього, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України ворог здійснює подомові обходи і вилучає українські паспорти під різними приводами.

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