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Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами, - ЦНС

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 15:13
Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами, - ЦНС Фото: Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Влада РФ намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України та планує надавати пільги при купівлі росіянами там житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам РФ при купівлі житла на захоплених землях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "Дом.рф", якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам.

"Таким чином ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на тимчасово окуповані території та заселяти українські землі", - додали у ЦНС.

Також це стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, аби стати учасником програми.

Нагадаємо, що росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

Росіяни збільшують угруповання військ у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

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