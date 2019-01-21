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РФ не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража, - Климкин

Новости » Энергетика    21.01.2019 - 18:48
РФ не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Сегодня в Брюсселе прошли газовые переговоры с участием Украины, Еврокомиссии и России

Российская Федерация не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам второго раунда газовых переговоров (Украина-Еврокомиссия-Россия), передает корреспондент РБК-Украина.

"Российская сторона даже не рассматривает того, что у нас совершенно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отзеркаливают европейское законодательство. И то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, основанным на европейских правилах, это ни российская сторона, ни, тем более "Газпром", рассматривать на этом этапе не хочет. Ну и, конечно, российская сторона не признает решений Стокгольмского арбитража, она не хочет их признавать. Юридически ситуация изменилась для всех наших европейских друзей, только не для России", - сказал он.

Климкин добавил, что европейские коллеги согласны с тем, что Россия должна выполнять решения, принятые в Стокгольмском арбитраже.

"Я очень рад, что мы сегодня с делегацией Европейской комиссии выступали с очень четкой одной позицией. Даже Европейский союз теперь пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила изменились. Но логика господина Миллера - это просто продолжить существующие контракты. Как он сказал на это не нужно даже экспертных косультаций ", - добавил Климкин.

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