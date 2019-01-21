"Нафтогаз" хочет отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сумма учитывает ускоренную амортизацию украинской ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" имеет высокие шансы отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита после 2019 года. Об этом в Брюсселе перед началом трехсторонних переговоров заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он пояснил, из чего складывается сумма иска к "Газпрома" на 12 млрд долларов. В частности, по словам Витренко, по текущему контракту на транзит газа, который заканчивается в 2019 году, плата за транзит может меняться в соответствии с европейскими правилами. Европейские правила, прежде всего, предусматривают так называемый принцип полного покрытия затрат оператора. Когда Группа "Нафтогаз" рассчитывает затраты на транзит в 2018-2019 годах, она должна учитывать амортизацию украинской ГТС, которая, как любое другое основное средство, со временем теряет свою ценность.

"Речь идет о исковых требованиях, которые мы предъявляем в пределах следующего арбитража, который мы уже начали. Действительно, сумма исковых требований около 12 млрд долларов. Часть этих исковых требований является следствием того, что мы не ожидаем на транзита через территорию Украину после 2019 года... Шансы на выигрыш очень высоки", - сказал Витренко.

По его словам, если Россия будет продолжать контракт и газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивания украинской ГТС, и у украинской стороны не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

"В таком случае наш иск будет не на 12 млрд, а только на 2 млрд долларов. Потому что 2 млрд - это все равно и доля затрат, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это в дополнение к взысканию 2,7 млрд долларов, которые мы уже выиграли", - добавил Витренко.

Напомним, второй раунд политических трехсторонних переговоров с участием представителей Еврокомиссии, Украины и России о будущем транзите газа через Украину состоится в понедельник, 21 января 2019 года. Встреча состоится при участии заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Перед началом переговоров исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС, сказал он.