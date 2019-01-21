Трехсторонние переговоры по газу стартовали в Брюсселе

Фото: переговоры по газу (twitter.com/UA_EUMission)

Стартовали трехсторонние консультации Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа

В Брюсселе (Бельгия) сегодня, 21 января, стартовали трехсторонние консультации Украина-Евросоюз-Россия по вопросам транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Представительства Украины при Европейском союзе.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия, ЕС и Украина на трехсторонних переговорах в Брюсселе намерены обсудить только транзит газа через украинскую территорию после 2019 года, передают росСМИ.

Напомним, второй раунд политических трехсторонних переговоров с участием представителей Еврокомиссии, Украины и России о будущем транзите газа через Украину состоится в понедельник, 21 января 2019 года. Встреча состоится при участии заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Перед началом переговоров исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС, сказал он.