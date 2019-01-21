РФ не хоче виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сьогодні у Брюсселі пройшли газові переговори за участю України, Єврокомісії та Росії

Російська Федерація не хоче виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами другого раунду газових переговорів (Україна-Єврокомісія-Росія), передає кореспондент РБК-Україна.

"Російська сторона навіть не розглядає те, що у нас абсолютно інше законодавство, інші правила, інші закони, які відзеркалюють європейське законодавство. І те, що ми маємо перейти від "договорняків" до реальних контрактів, заснованих на європейських правилах, це ні російська сторона, ні, тим більше "Газпром", розглядати на цьому етапі не хоче. Ну і, звичайно, російська сторона не визнає рішень Стокгольмського арбітражу, вона не хоче їх визнавати. Юридично ситуація змінилася для всіх наших європейських друзів, тільки не для Росії", - сказав він.

Клімкін додав, що європейські колеги згодні з тим, що Росія має виконувати рішення, прийняті у Стокгольмському арбітражі.

"Я дуже радий, що ми сьогодні з делегацією Європейської комісії виступали з дуже чіткою однією позицією. Навіть Європейський союз тепер намагається розтлумачити Росії, яка не хоче слухати, що правила змінилися. Але логіка пана Міллера - це просто продовжити існуючі контракти. Як він сказав, на це не потрібно навіть експертних косультацій", - додав Клімкін.

У свою чергу, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв додав, що "російська сторона шукає варіанти виходу з ситуації щодо програних двох судових процесів у Стокгольмі".

"Вони трохи змінюють свою позицію. Якщо раніше звучала фраза "відновити баланс" - зараз звучить якась фраза "нульовий варіант на корпоративному рівні". Ми завжди відкриті до будь-яких варіантів за умови, що вони відповідають вже прийнятим рішенням в Стокгольмі і вони передбачають повне виконання російською стороною своїх зобов'язань за обома програними кейсами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори за участю України, Росії та Єврокомісії.

Як повідомлялося, в лютому минулого року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Як писало РБК-Україна, перед початком тристоронніх переговорів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що НАК має високі шанси відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів у разі припинення транзиту після 2019 року.