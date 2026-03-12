UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ хоче збільшити "дронові війська" до 101 тисячі осіб: деталі від Сирського

19:30 12.03.2026 Чт
2 хв
Для чого росіяни прискорюють створення дронових підрозділів?
aimg Іван Носальський
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Так ворог намагається перехопити ініціативу на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Читайте також: РФ запускає виробництво боєприпасів для FPV-дронів: чому це погано

Плани росіян

За його словами, на нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що окупанти прискорюють створення підрозділів БПЛА. Росіяни хочуть у такий спосіб вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

"До 1 квітня в Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців", - сказав генерал.

Результати України

Сирський додав, що тільки за лютий українські захисники вразили понад 105,2 тисячі цілей окупантів. Чверть із них - на рахунку угруповання Сил безпілотних систем.

"Сили оборони України й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу", - зазначив головнокомандувач.

Сили безпілотних систем РФ

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що в Росії завершили формування нового роду військ - безпілотних систем (БПС).

До складу нових частин набирали операторів, інженерів і технічних фахівців.

До слова, днями українські захисники за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке було в районі Донецького аеропорту.

