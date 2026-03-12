РФ хочет увеличить "дроновые войска" до 101 тысячи человек: детали от Сырского

Планы россиян

По его словам, на совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что оккупанты ускоряют создание подразделений БПЛА. Россияне хотят таким образом повлиять на ход боевых действий, в том числе на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.

"К 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих", - сказал генерал.

Результаты Украины

Сырский добавил, что только за февраль украинские защитники поразили более 105,2 тысячи целей оккупантов. Четверть из них - на счету группировки Сил беспилотных систем.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки", - отметил главнокомандующий.