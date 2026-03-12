RU

Война в Украине

РФ хочет увеличить "дроновые войска" до 101 тысячи человек: детали от Сырского

19:30 12.03.2026 Чт
2 мин
Для чего россияне ускоряют создание дроновых подразделений?
aimg Иван Носальский
Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россия планирует расширить войска беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Так враг пытается перехватить инициативу на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Читайте также: РФ запускает производство боеприпасов для FPV-дронов: почему это плохо

Планы россиян

По его словам, на совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что оккупанты ускоряют создание подразделений БПЛА. Россияне хотят таким образом повлиять на ход боевых действий, в том числе на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.

"К 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих", - сказал генерал.

Результаты Украины

Сырский добавил, что только за февраль украинские защитники поразили более 105,2 тысячи целей оккупантов. Четверть из них - на счету группировки Сил беспилотных систем.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки", - отметил главнокомандующий.

Силы беспилотных систем РФ

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в России завершили формирование нового рода войск - беспилотных систем (БПС).

В состав новых частей набирали операторов, инженеров и технических специалистов.

К слову, на днях украинские защитники при помощи дальнобойных ракет SCALP и ATACMS ударили по месту запуска "Шахедов", которое было в районе Донецкого аэропорта.

Больше по теме:
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в УкраинеДрониАлександр Сырский