РФ хочет увеличить "дроновые войска" до 101 тысячи человек: детали от Сырского

Россия планирует расширить войска беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Так враг пытается перехватить инициативу на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.
По его словам, на совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что оккупанты ускоряют создание подразделений БПЛА. Россияне хотят таким образом повлиять на ход боевых действий, в том числе на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.
"К 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих", - сказал генерал.
Сырский добавил, что только за февраль украинские защитники поразили более 105,2 тысячи целей оккупантов. Четверть из них - на счету группировки Сил беспилотных систем.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки", - отметил главнокомандующий.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в России завершили формирование нового рода войск - беспилотных систем (БПС).
В состав новых частей набирали операторов, инженеров и технических специалистов.
К слову, на днях украинские защитники при помощи дальнобойных ракет SCALP и ATACMS ударили по месту запуска "Шахедов", которое было в районе Донецкого аэропорта.