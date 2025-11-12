Росія створила власні війська безпілотних систем

У Росії офіційно створили новий рід військ - безпілотні системи. Вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Проте варто зазначити, що він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ, чи про залучення нових.

"Нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БпС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення", - заявив Іштуганов.

Заступник керівника нового роду військ, полковник Сергій Іштуганов розповів, що вже призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи.

Технологічна гонка

Зауважимо, що в Україні Рада схвалила створення Сил безпілотних систем ще у вересні 2024 року. І нині даний рід військ вже позитивно зарекомендував себе на фронті.

Варто зазначити й те, що це не вперше, коли росіяни копіюють те, що гарно спрацювало в Україні. Так цієї осені головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія копіює українські дрони-перехоплювачі.

Крім того, цього літа агентство Reuters розповідало, що росіяни почали атаки використовуючи два нових види безпілотних літальних апаратів.

Ці дрони виготовлені з пінопласту та фанери. Один з них оснащений камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора для передачі зображень російським військовим.

Пізніше в ЗМІ розповіли детальніше про дрон "Гербера", який росіяни називають "молодшою сестрою" Shahed.