РФ хоче залишити собі ЗАЕС, США пропонують спільне управління станцією, - Зеленський

РФ не погоджується залишити Донеччину та наполягає на контролі над ЗАЕС

За словами Зеленського, у документі, який обговорюється, пропонується вихід російських військ із частини територій Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Однак щодо Херсонщини, Запоріжжя та насамперед Донеччини росіяни заявили, що "стоять, де стоять" і не планують відступати.

Окремо російська сторона наполягає на збереженні контролю над Запорізькою АЕС, яка зараз окупована. Україна категорично проти цього, наголосив президент.

"Ми чітко заявили: якщо РФ залишає станцію собі - вона не працюватиме", - підкреслив він.

Яким може бути формат управління ЗАЕС

Зеленський також розповів, які пропозиції обговорюються щодо майбутнього станції. За його словами, США пропонують варіант спільного управління ЗАЕС - певний міжнародний формат або консорціум.

Україна ж наполягає на такому підході:

російські війська мають повністю вийти зі станції та з прилеглої території;

має бути створена демілітаризована зона;

після цього можливий доступ українських спеціалістів та пошук моделі управління разом із партнерами.

"Для нас ЗАЕС це – наше, а "рускі" вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, - поки що складно сказати. Все це в обговореннях", - заявив Зеленський