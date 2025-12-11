РФ хоче залишити собі ЗАЕС, США пропонують спільне управління станцією, - Зеленський

Під час обговорень із партнерами та у пропозиціях, переданих російській стороні, є два принципово невирішені питання: ситуація на Донеччині та майбутнє Запорізької атомної електростанції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня.
За словами Зеленського, у документі, який обговорюється, пропонується вихід російських військ із частини територій Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Однак щодо Херсонщини, Запоріжжя та насамперед Донеччини росіяни заявили, що "стоять, де стоять" і не планують відступати.
Окремо російська сторона наполягає на збереженні контролю над Запорізькою АЕС, яка зараз окупована. Україна категорично проти цього, наголосив президент.
"Ми чітко заявили: якщо РФ залишає станцію собі - вона не працюватиме", - підкреслив він.
Зеленський також розповів, які пропозиції обговорюються щодо майбутнього станції. За його словами, США пропонують варіант спільного управління ЗАЕС - певний міжнародний формат або консорціум.
Україна ж наполягає на такому підході:
"Для нас ЗАЕС це – наше, а "рускі" вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, - поки що складно сказати. Все це в обговореннях", - заявив Зеленський
Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання.
Зокрема, 23 вересня "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
У компанії повідомили, що окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.
Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.
Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії 6 жовтня зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції. Їхня відстань від периметра станції становила 1,25 км. Зазначимо, після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.
Зрештою, 23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона близько місяця.
Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.