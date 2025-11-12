ua en ru
Війна в Україні

РФ хоче захопити Покровськ за будь-яку ціну: підтверджено масове перекидання військ

Україна, Середа 12 листопада 2025 09:52
РФ хоче захопити Покровськ за будь-яку ціну: підтверджено масове перекидання військ Фото: у бік Покровська прямує військова техніка (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Російські війська у терміновому порядку перекидають підкріплення на Покровський напрямок через нестачу резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.

Як повідомляє "Атеш!, щодня у бік Покровська прямує військова техніка з особовим складом, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

У російської армії, за інформацією агентів, вичерпані як основні сили, так і оперативні резерви, тому окупанти змушені послаблювати інші ділянки фронту.

"Агенти з 506-го мотострілецького полку РФ повідомляють, що до їхнього розташування щодня прибувають сотні нових солдатів, яких одразу відправляють у штурмові дії, часто без належного оформлення в підрозділах", - пише "Атеш".

Такі дані, за оцінкою "Атеш", свідчать, що Кремль намагається будь-якою ціною захопити Покровськ, не зважаючи на значні втрати у живій силі та техніці.

Бої за Покровськ та Мирноград

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.

Раніше Генштаб спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".

Там зазначили, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів.

Окрім того, раніше російський диктатор Володимир Путін наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів на Донеччину. Зокрема, йдеться про райони нібито блокування ЗСУ у Покровську, Мирнограді та Куп'янську

Днями повідомлялося, що темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.

