РФ хоче захопити Покровськ за будь-яку ціну: підтверджено масове перекидання військ

Російські війська у терміновому порядку перекидають підкріплення на Покровський напрямок через нестачу резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.

Як повідомляє "Атеш!, щодня у бік Покровська прямує військова техніка з особовим складом, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

У російської армії, за інформацією агентів, вичерпані як основні сили, так і оперативні резерви, тому окупанти змушені послаблювати інші ділянки фронту.

"Агенти з 506-го мотострілецького полку РФ повідомляють, що до їхнього розташування щодня прибувають сотні нових солдатів, яких одразу відправляють у штурмові дії, часто без належного оформлення в підрозділах", - пише "Атеш".

Такі дані, за оцінкою "Атеш", свідчать, що Кремль намагається будь-якою ціною захопити Покровськ, не зважаючи на значні втрати у живій силі та техніці.

