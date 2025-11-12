РФ хочет захватить Покровск любой ценой: подтверждена массовая переброска войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.

Как сообщает "Атеш!", ежедневно в сторону Покровска направляется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

У российской армии, по информации агентов, исчерпаны как основные силы, так и оперативные резервы, поэтому оккупанты вынуждены ослаблять другие участки фронта.

"Агенты из 506-го мотострелкового полка РФ сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни новых солдат, которых сразу отправляют в штурмовые действия, часто без надлежащего оформления в подразделениях", - пишет "Атеш".

Такие данные, по оценке "Атэш", свидетельствуют, что Кремль пытается любой ценой захватить Покровск, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.