РФ хоче взяти Мирноград у "кліщі": яку тактику застосовують окупанти (відео)

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Росія посилила угруповання на Покровському напрямку, перекинувши туди близько 150 тисяч військових.

За словами українських захисників, противник використовує там одну основну тактику ведення бою. Також стало відомо про активізацію штурмових дій у районі Мирнограда.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зірвали масштабну спробу прориву мобільних груп ворога - за підсумками дводенних запеклих боїв російські сили зазнали суттєвих втрат і були розгромлені.

Останніми днями ситуація у Мирнограді поблизу Покровська ще більше ускладнилася - окупанти посилили атаки та намагаються заводити важку техніку до центральної частини міста.