РФ хочет взять Мирноград в "клещи": какую тактику применяют оккупанты (видео)

Давление врага и тактика малых групп

По данным военных, оккупанты не меняют тактики и продолжают использовать небольшие штурмовые группы. Кое-где противник применяет легкую технику, в частности мотоциклы и багги, пытаясь быстро продвигаться вглубь украинской обороны.



В то же время в центральной части Мирнограда российские подразделения пытаются устанавливать больше антенн и усилителей сигнала для усиления работы беспилотников.

Оборона города

Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать противника и выполнять боевые задачи.

На обнародованном видео показана работа таврийских десантников в Мирнограде и в его окрестностях, где продолжаются боевые действия.