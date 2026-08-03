РФ хоче "вийти на кордони" Донеччини: чи реально це та які міста під загрозою

Наразі армія РФ немає сил і ресурсів для швидкого оперативного прориву всієї української лінії оборони на Донеччині. Попри це, ворог може захопити ще одне велике місто.

Співрозмовники видання у військово-політичних колах попереджають, що Україна може втратити Костянтинівку протягом найближчих місяців.

Ба більше, під загрозою також опинилися Лиман і Добропілля.

За словами одного з інсайдерів, несприятливий для України сценарій передбачає, що до кінця зими російські війська можуть впритул наблизитися до Слов'янська та Краматорська.

"Однак, щоб підійти до цих міст, росіянам недостатньо повільно рухати лінію фронту вперед. Їм доведеться послідовно долати підготовлені оборонні рубежі, розширювати фланги та підтягувати логістику, постійно перебуваючи під ударами українських дронів", - пояснило джерело.

Наразі російський диктатор Володимир Путін вимагає від своєї армії вийти на адміністративні межі Донецької області до кінця 2026 року. Втім, такий сценарій досі залишається малоймовірним.

Окрім того, співрозмовники видання не беруться прогнозувати, чи зможе Кремль досягти цієї цілі навіть у 2027 році.

"Досі під питанням залишається можлива нова операція росіян на півночі. Джерела видання схиляються до того, що Росія може провести операцію обмеженими силами, намагаючись прорвати кордон у Чернігівській або навіть Київській області", - йдеться в матеріалі.

Цілком можливо, що плацдармом для наступу стане саме Брянська область. Також зазначається, що безпосередня участь Білорусі наразі не розглядається як обов'язкова.

Водночас навіть у разі нового наступу ворога на півночі росіянам не варто розраховувати на глибокий прорив до столиці України.

Існує ймовірність, що Кремль охрестить це "спробою" створити так звану буферну зону вздовж українського кордону.

"Але і це буде радше інструментом ширшого задуму - розтягнути нашу оборону вздовж кордону та змусити Україну забирати сили звідти, де росіяни намагаються досягти основного результату, - на Донеччині", - йдеться в матеріалі.

Загалом подальший розвиток подій залежатиме від рішення Путіна щодо мобілізації та її масштабів.