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РФ хочет "выйти на границы" Донбасса: реально ли это и какие города под угрозой

10:58 03.08.2026 Пн
2 мин
Развитие событий зависит от решения Путина
aimg Ульяна Безпалько aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
РФ хочет "выйти на границы" Донбасса: реально ли это и какие города под угрозой Фото: Войска РФ могут вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Сейчас у армии РФ нет сил и ресурсов для быстрого оперативного прорыва всей украинской линии обороны в Донецкой области. Несмотря на это, враг может захватить еще один большой город.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Балистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году".

Собеседники издания в военно-политических кругах предупреждают, что Украина может потерять Константиновку в ближайшие месяцы.

Более того, под угрозой также оказались Лиман и Доброполье.

По словам одного из инсайдеров, неблагоприятный для Украины сценарий предполагает, что к концу зимы российские войска могут вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску.

"Однако чтобы подойти к этим городам, россиянам недостаточно медленно двигать линию фронта вперед. Им придется последовательно преодолевать подготовленные оборонные рубежи, расширять фланги и подтягивать логистику, постоянно находясь под ударами украинских дронов", - объяснил источник.

Сейчас российский диктатор Владимир Путин требует от своей армии выйти на административные границы Донецкой области до конца 2026 года. Впрочем, такой сценарий до сих пор остается маловероятным.

Кроме того, собеседники издания не берутся прогнозировать, сможет ли Кремль достичь этой цели даже в 2027 году.

"До сих пор под вопросом остается возможна ли новая операция россиян на севере. Источники издания склоняются к тому, что Россия может провести операцию ограниченными силами, пытаясь прорвать границу в Черниговской или даже Киевской области", - сказано в материале.

Вполне возможно, что плацдармом для наступления станет Брянская область. Также известно, что непосредственное участие Беларуси пока не рассматривается как обязательное.

В то же время, даже в случае нового наступления врага на севере, россиянам не стоит рассчитывать на глубокий прорыв к столице Украины.

Есть вероятность, что Кремль окрестит это "попыткой" создать так называемую буферную зону вдоль украинской границы.

"Но и это будет скорее инструментом более широкого замысла - растянуть нашу оборону вдоль границы и заставить Украину забирать силы оттуда, где россияне пытаются добиться основного результата, - в Донецкой области", - сказано в материале.

В целом дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения Путина по мобилизации и ее масштабам.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как новая успешная контратака ВСУ сорвала планы российских войск вблизи Славянска.

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Кроме того, недавно Зеленский назвал потери Украины и России в войне.

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