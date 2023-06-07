РФ хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб "прикриватися" ними під час наступу ЗСУ, - Лубінець

"Під приводом загрози постійних обстрілів ФСБ РФ можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з Росією регіонів до Криму", - написав він.

Лубінець зазначив, що дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку на півострові.

Мета депортації дітей росіянами

Створити умови для зменшення ризиків від очікуваного контрнаступу ЗСУ на кримському напрямі.

Дискредитувати Сили оборони та представити Україну як "терористичну країну".

Так, в інформаційному середовищі уже ширяться проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Як аргументи наводиться те, що росіяни контролювали ГЕС і найбільше шкоди підрив наніс окупованим містам.

"Тобто фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд "місії порятунку". При цьому ФСБ РФ вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму", - написав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що на думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським захисникам можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління окупантів, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму. Це також може дозволити, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати Сили оборони перед світовим співтовариством.

Таким чином, у Держдумі РФ вже ініціювали відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території Криму.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи відпочинок у таборах.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук навіть повідомляла, що у Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А в березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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