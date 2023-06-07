РФ хочет вывезти украинских детей в Крым, чтобы "прикрываться" ими во время наступления ВСУ, - Лубинец

"Под предлогом угрозы постоянных обстрелов ФСБ РФ могут реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из новых ТОТ и приграничных с Россией регионов в Крым", - написал он.

Лубинец отметил, что детей планируется разместить на летний период в лагерях и базах отдыха на полуострове.

Цели депортации детей россиянами

Создать условия для уменьшения рисков от ожидаемого контрнаступления ВСУ на крымском направлении.

Дискредитировать Силы обороны и представить Украину как террористическую страну.

Так, в информационной среде уже ходят пророссийские нарративы, якобы это Украина самостоятельно подорвала Каховскую ГЭС. В качестве аргументов приводится то, что россияне контролировали ГЭС и больше всего вреда подрыв нанес оккупированным городам.

"То есть фактическое похищение украинских детей должно иметь вид "миссии спасения". При этом ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо расположить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", - написал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что, по мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским защитникам возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления оккупантов, значительно ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ по территории Крыма. Это также может позволить, в случае необходимости, провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать Силы обороны перед мировым сообществом.

Таким образом, в Госдуме РФ уже инициировали соответствующее обращение к правительству об организации эвакуации детей из приграничных с Украиной регионов в летние лагеря и другие заведения на территории Крыма.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук даже сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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