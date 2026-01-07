ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Затримки і перехід на теплотягу: як курсують потяги через блекаут у Дніпрі та Запоріжжі

Дніпро, Запоріжжя, Середа 07 січня 2026 23:27
Затримки і перехід на теплотягу: як курсують потяги через блекаут у Дніпрі та Запоріжжі Фото: "Укрзалізниця" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Дніпрі та Запоріжжі зафіксовано перебої в русі приміських і пасажирських поїздів через проблеми з електропостачанням. Залізничники оперативно змінюють формат роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Незаплановані зупинки приміських поїздів

З міркувань безпеки та через відсутність напруги в мережі маємо незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких проходить через Дніпропетровщину.

Обмеження торкнулися маршрутів "Запоріжжя - Синельникове", "Чаплине - Синельникове", "Дніпро - Чаплине", а також напрямку "П'ятихатки - Дніпро".

Відновлення руху відбуватиметься в міру стабілізації ситуації з електропостачанням.

Пасажирам рекомендують уважно слухати оголошення на місцях, дотримуватися інструкцій залізничників і не нехтувати правилами безпеки.

Реакція на масштабні знеструмлення

В "Укрзалізниці" повідомили про оперативне реагування на масштабні знеструмлення в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Усі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу.

Засоби сигналізації та зв'язку функціонують від альтернативних джерел живлення, вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.

У пунктах незламності доступні гарячий чай, зарядні станції та стабільний зв'язок через Starlink.

Потяги з контрольованими затримками

З використанням резервних тепловозів відправляються поїзди з контрольованими затримками:

734 Київ - Дніпро,
37 Запоріжжя - Київ,
119 Дніпро - Холм,
79 Дніпро - Львів.

Також повідомляється, що рух поїздів Dnipro City Express завтра буде організовано під теплотягою. Робота залізничного сполучення триває в умовах обмежень.

Нагадуємо, що продаж квитків на окремі залізничні рейси "Укрзалізниці" з відправленням після 21 січня призупинено через перегляд розкладу. Причиною стали складнощі в організації руху на фастівському напрямку після нещодавнього удару, а також необхідність змінити маршрути з міркувань безпеки.

Зазначимо, що різке підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" без впровадження комплексної реформи та зрозумілих принципів формування цін створює ризики для стабільної роботи українських промислових підприємств і може обернутися їхнім масовим закриттям.

