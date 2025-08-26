ua en ru
РФ не хоче припиняти війну: у Люксембурзі закликали до жорсткіших санкцій проти росіян

Вівторок 26 серпня 2025 16:21
РФ не хоче припиняти війну: у Люксембурзі закликали до жорсткіших санкцій проти росіян Фото: олова МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель Ксав’є Беттель (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель Ксав’є Беттель різко розкритикував позицію Росії та закликав до посилення санкцій проти країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Люксембургу, яку він зробив під час візиту в Одесу.

"Я уявляю себе українцем, я не можу прийняти ідею, що можна віддати територію лише тому, що Росія цього хоче. Ви справді думаєте, що вони хочуть перемир’я? Я вагаюся. Я не бачу, щоб там була серйозна позиція, аби зупинити війну", - заявив він.

Беттель наголосив, що світова спільнота повинна посилювати тиск на Росію та чітко демонструвати наслідки санкцій від США та інших країн.

"І тому нам треба посилити тиск на Росію, сказати, що ми хочемо це і це, ми повинні бачити наслідки санкцій від Америки, від інших країн", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що в Москви не має бути іншої альтернативи, крім миру.

Допомога Україні від Люксембургу

Сьогодні Україна, Бельгія, Нідерланди та Люксембург започаткували новий формат співпраці "Україна - Бенілюкс".

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що цей формат відображає нове місце України у світі та рівноправний підхід у міжнародній дипломатії.

Як відомо, Люксембург продовжує активно підтримувати Україну. Держава збільшила свій внесок до Фонду підтримки енергетики до 12 млн євро, а також профінансувала разом з Ісландією поставку обладнання для ЗСУ на майже 2 млн євро в межах IT-коаліції.

Крім того, Люксембург є учасником Коаліції дронів, яка розвиває виробництво FPV-дронів в Україні та за кордоном.

У липні минулого року Київ і Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки, що передбачає військову підтримку України на суші, в повітрі та в кіберпросторі.

Новини
