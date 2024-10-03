Люксембург приєднався до коаліції дронів

Люксембург долучився до ініціативи коаліції дронів, створеної з метою розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході. Люксембург став 17-м партнером в рамках цієї коаліції.

На акумульовані в межах Коаліції 50 мільйонів євро планується закупити від 20 000 до 30 тисяч додаткових дронів. У вересні українські виробники отримали можливість взяти участь у міжнародних тендерах на постачання FPV-дронів і дронів-перехоплювачів.

Коаліцію дронів було засновано у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", за ініціативою Латвії та за координації Великої Британії. За цей час Україна отримала тисячі дронів від країн-партнерів.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, ця ініціатива покликана створити технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі.

Коаліція дронів

Цього року союзники України створили Коаліцію дронів, метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії.

Коаліцію очолюють Латвія та Велика Британія. Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно вдосконалювати ці технології.

Велика Британія, зі свого боку, оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який уже подано 265 заявок.

Країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для спільних закупівель безпілотників для українських захисників.

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