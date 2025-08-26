РФ не хочет прекращать войну: в Люксембурге призвали к более жестким санкциям против россиян
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель Ксавье Беттель резко раскритиковал позицию России и призвал к усилению санкций против страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Люксембурга, которое он сделал во время визита в Одессу.
"Я представляю себя украинцем, я не могу принять идею, что можно отдать территорию только потому, что Россия этого хочет. Вы действительно думаете, что они хотят перемирия? Я колеблюсь. Я не вижу, чтобы там была серьезная позиция, чтобы остановить войну", - заявил он.
Беттель подчеркнул, что мировое сообщество должно усиливать давление на Россию и четко демонстрировать последствия санкций от США и других стран.
"И поэтому нам надо усилить давление на Россию, сказать, что мы хотим это и это, мы должны видеть последствия санкций от Америки, от других стран", - отметил министр.
Он подчеркнул, что у Москвы не должно быть другой альтернативы, кроме мира.
Помощь Украине от Люксембурга
Сегодня Украина, Бельгия, Нидерланды и Люксембург начали новый формат сотрудничества "Украина - Бенилюкс".
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что этот формат отражает новое место Украины в мире и равноправный подход в международной дипломатии.
Как известно, Люксембург продолжает активно поддерживать Украину. Государство увеличило свой вклад в Фонд поддержки энергетики до 12 млн евро, а также профинансировало вместе с Исландией поставку оборудования для ВСУ на почти 2 млн евро в рамках IT-коалиции.
Кроме того, Люксембург является участником Коалиции дронов, которая развивает производство FPV-дронов в Украине и за рубежом.
В июле прошлого года Киев и Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее военную поддержку Украины на суше, в воздухе и в киберпространстве.