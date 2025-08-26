РФ не хочет прекращать войну: в Люксембурге призвали к более жестким санкциям против россиян

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель Ксавье Беттель резко раскритиковал позицию России и призвал к усилению санкций против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Люксембурга, которое он сделал во время визита в Одессу.

"Я представляю себя украинцем, я не могу принять идею, что можно отдать территорию только потому, что Россия этого хочет. Вы действительно думаете, что они хотят перемирия? Я колеблюсь. Я не вижу, чтобы там была серьезная позиция, чтобы остановить войну", - заявил он.

Беттель подчеркнул, что мировое сообщество должно усиливать давление на Россию и четко демонстрировать последствия санкций от США и других стран.

"И поэтому нам надо усилить давление на Россию, сказать, что мы хотим это и это, мы должны видеть последствия санкций от Америки, от других стран", - отметил министр.

Он подчеркнул, что у Москвы не должно быть другой альтернативы, кроме мира.