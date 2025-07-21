Україна запускає новий формат співпраці з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом
Україна, Бельгія, Нідерланди та Люксембург співпрацюватимуть у рамках нового формату "Україна - Бенілюкс".
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначив Сибіга, перше засідання у форматі "Україна - Бенілюкс" на рівні міністрів відбудеться найближчим часом.
"Дуже важливо, щоб наша дипломатія відповідала новому місцю нашої держави у світі. Держави, яку поважають за її силу і рішучість. Ми не чекаємо запрошень. Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи. Ми пропонуємо рецепти і запрошуємо інших іти разом із нами", - наголосив він.
Також Сибіга додав, що Україна вже створила низку форматів разом з іншими країнами:
- Україна-Південно-Східна Європа (входять Україна, Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Греція, Болгарія, Румунія);
- Україна-Нордично-Балтійська Вісімка (входять Україна, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція);
- Україна-Румунія-Молдова;
- Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва);
- Веймар+ (Франція, Німеччина, Польща, Україна).
Нова допомога Україні
Нагадаємо, лише минулого тижня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив, що його країна виділяє 300 млн євро на відновлення України.
Кошти, зокрема, планують спрямувати на відновлення української енергетичної системи.
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