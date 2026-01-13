РФ хоче набрати 67 тисяч "контрактників", залучаючи окуповані території, - Волошин

У 2026 році росіяни планують набрати майже 67 тисяч осіб для поповнення своїх частин та підрозділів. Для цього вони збираються залучати на контракт і мешканців окупованих територій України.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"За даними нашої розвідки, росіяни на 2026 рік для поповнення частин і підрозділів їхнього "Південного воєнного округу" намагаються залучити на контракт майже 67 тисяч осіб", - розповів він.
За його словами, РФ хоче набрати до свого війська і мешканців тимчасово окупованих територій України. Зокрема, Донецької і Луганської областей, Криму і міста Севастополь, а також частин Запорізької і Херсонської областей.
"Вони навіть визначили собі плани, що з тимчасово окупованих територій Запорізької області мають укласти контракти близько 530 чоловік, з Херсонської області - близько 300 чоловік, з окупованого Криму - понад 3,5 тисячі, з Севастополя - близько 750 осіб", - розповів Волошин.
Тому, пояснив він, загарбники активно продовжують роботу із залучення на контракт українців, які залишилися на окупованих територіях. Згідно з даними української розвідки, за перших 10 днів 2026 року росіяни вже залучили з окупованих територій до свого війська 130 осіб.
Нагадаємо, на тлі значних втрат на Покровському напрямку російське командування почало створювати штурмові підрозділи, укомплектовані жінками.
Крім того, з’явилася інформація про масштабний набір резервістів у РФ під приводом охорони об’єктів критичної інфраструктури. Формування таких підрозділів, за наявними даними, стартувало щонайменше у 20 регіонах країни.
Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль фактично проводить примусовий частковий призов у межах створення так званого "активного резерву". Попри офіційні заяви, цих людей готують до участі у бойових діях проти України.
РБК-Україна також писало, що російська окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово захоплених територій України. У РФ ухвалили закон, який дозволяє здійснювати призов упродовж усього року - з 1 січня по 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони.