РФ хочет набрать 67 тысяч "контрактников", привлекая оккупированные территории, - Волошин

"По данным нашей разведки, россияне на 2026 год для пополнения частей и подразделений их "Южного военного округа" пытаются привлечь на контракт почти 67 тысяч человек", - рассказал он.

По его словам, РФ хочет набрать в свое войско и жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, Донецкой и Луганской областей, Крыма и города Севастополь, а также частей Запорожской и Херсонской областей.

"Они даже определили себе планы, что с временно оккупированных территорий Запорожской области должны заключить контракты около 530 человек, из Херсонской области - около 300 человек, из оккупированного Крыма - более 3,5 тысячи, из Севастополя - около 750 человек", - рассказал Волошин.

Поэтому, пояснил он, захватчики активно продолжают работу по привлечению на контракт украинцев, которые остались на оккупированных территориях. Согласно данным украинской разведки, за первые 10 дней 2026 года россияне уже привлекли с оккупированных территорий в свое войско 130 человек.