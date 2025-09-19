До 1000 атак на день. Росія розширить удари до кінця року, - Умєров

Атаки РФ на Україну після саміту на Алясці

Нагадаємо, незадовго після зустрічі лідерів РФ та США на Алясці, яка пройшла 15 серпня, Росія дійсно почала завдавати нищівних ударів по Україні.

Наприклад, масований обстріл України та Києва 28 серпня, коли загинуло багато цивільних, в тому числі діти.

Або коли Росія завдала масованого удару по Україні в ніч на 7 вересня, внаслідок чого були жертви та десятки поранених.

Військова допомога Україні

Світ реагує на дії агресора щодо України. Партнери с ЄС та США допомагають Збройним силам України протистояти окупантам та захищати цивільних.

Наприклад, в НАТО підтвердили те, що ще один пакет зброї за програмою PURL вже надійшов в Україну.

Що таке PURL

США та НАТО розробили для України механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Згідно з механізмом Київ отримує приорітетну американську зброю коштом інших членів НАТО з ЄС.

Глава Міноборони пообіцяв 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Водночас у Міноборони України напередодні пообіцяли забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Про це заявив голова відомства Денис Шмигаль.