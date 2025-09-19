До 1000 атак в день. Россия расширит удары до конца года, - Умеров

Атаки РФ на Украину после саммита на Аляске

Напомним, незадолго после встречи лидеров РФ и США на Аляске, которая прошла 15 августа, Россия действительно начала наносить сокрушительные удары по Украине.

Например, массированный обстрел Украины и Киева 28 августа, когда погибло много гражданских, в том числе дети.

Или когда Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября, в результате чего были жертвы и десятки раненых.

Военная помощь Украине

Мир реагирует на действия агрессора в отношении Украины. Партнеры с ЕС и США помогают Вооруженным силам Украины противостоять оккупантам и защищать гражданских.

Например, в НАТО подтвердили, что еще один пакет оружия по программе PURL уже поступил в Украину.

Что такое PURL

США и НАТО разработали для Украины механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Согласно механизму Киев получает приоритетное американское оружие за счет других членов НАТО с ЕС.

Глава Минобороны пообещал 1000 дронов-перехватчиков в сутки

В то же время в Минобороны Украины накануне пообещали обеспечить в ближайшее время 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль.